Vueling, un volo speciale dall’Italia per festeggiare il Capodanno a Parigi

Un volo speciale per trascorrere il Capodanno a Parigi. Il 31 dicembre Vueling collegherà l’aeroporto di Ancona allo scalo di Parigi Orly per permettere agli italiani di raggiungere la Ville Lumière per celebrare l’inizio del nuovo anno.

La partenza è programmata da Ancona alle 15 del 31 dicembre, con arrivo a Parigi Orly alle 17.



Il rientro dalla Capitale francese è previsto il 4 gennaio alle 12.20, con arrivo ad Ancona alle 14.20.



“Siamo molto soddisfatti della decisione di Vueling di collegare l’aeroporto di Ancona con Parigi Orly per un’occasione speciale come il Capodanno”, commenta in una nota Carmine Bassetti, amministratore delegato di Ancora International Airport. “È un segnale di ripresa importante, che spero verrà riproposto nella stagione estiva, visto il grande interesse per questa destinazione.”