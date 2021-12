Capodanno: Parigi in vetta alle città europee, i dati Str

Se le paura dei contagi sta influenzando negativamente l’incoming delle capitali europee ce n’è una che non sembra risentire troppo della variante Omicron: è Parigi.

In base ai dati del Forward Star di Str, infatti, la capitale francese ha registrato un picco di prenotazioni per Capodanno arrivando al 71% di occupazione media alberghiera, la percentuale più alta fra i principali mercati europei. Per fare un confronto, l’occupazione di Roma per gli ultimi giorni dell’anno si attesta sul 56,1% e quella di Londra è del 52,3%, mentre altre città registrano dati decisamente peggiori; è il caso, ad esempio, di Bruxelles il cui toc, spiega TravelDailyNews, è solo del 34,3%. “Anche Vienna riporta dati negativi sul fronte dlele prenotazioni alberghiere – spiega Thomas Emanuel, direttore di Str – perché, come Bruxelles, deve fare i conti con restrizioni maggiori rispetto ad altre destinazioni”.