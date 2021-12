Omio apre le prenotazioni del Frecciarossa Milano-Parigi

Il Frecciarossa Milano-Parigi debutta su Omio. Da oggi è possibile prenotare il collegamento Av anche sulla piattaforma di viaggio multimodale. La nuova tratta – che ha debuttato ufficialmente sabato 18 dicembre e che collega le due destinazioni in 6 ore e 30 minuti - si aggiunge così alle oltre 10 milioni già disponibili in Europa, Stati Uniti e Canada.

“Siamo entusiasti di annunciare che su Omio sono già disponibili i biglietti per la nuova tratta Milano-Parigi operata da Trenitalia, così da permettere a tutti i viaggiatori di prenotare il proprio viaggio in treno in modo veloce e immediato, senza dover essere reindirizzati i siti terzi - commenta in una nota Chris Hall, vice president of commercial di Omio -. È meraviglioso assistere all’espansione degli operatori nazionali in nuovi mercati, e siamo felici di compiere un ulteriore passo in avanti per fornire ai viaggiatori più soluzioni di viaggio possibili, aiutandoli a trovare la più adatta alle proprie esigenze. Trenitalia è un importante partner per Omio: dal 2012 collaboriamo con l’obiettivo di fornire ai viaggiatori italiani, europei e internazionali servizi sempre più innovativi che consentano loro di spostarsi facilmente e rapidamente tra una destinazione e l’altra”.



Nello specifico, gli utenti Omio possono prenotare uno dei quattro collegamenti giornalieri, con andata e ritorno da Milano Centrale a Parigi Gare de Lyon, con fermate a Torino, Modane, Chambéry e Lyon Part Dieu, uno al mattino e uno al pomeriggio.