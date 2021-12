Vueling: 11 collegamenti speciali per Spagna, Francia e Croazia

I voli partiranno il 18 dicembre da Roma Fiumicino, Catania, Milano Malpensa, e poi ancora Genova, Milano Bergamo e Brindisi. A operarli sarà Vueling che, per le vacanze di fine anno, mette a disposizione collegamenti speciali per la Spagna, la Croazia e la Francia.

Fino al 10 gennaio 2022 gli aerei del vettore collegheranno l’Italia ad alcune delle mete europee più richieste, come Bilbao, Siviglia, Valencia, Alicante, Barcellona, Malaga, Dubrovnik e Lione. Undici connessioni speciali, che si aggiungono alle 46 rotte invernali, sia domestiche che internazionali, operate dal vettore non solo da Firenze e da Roma Fiumicino, base strategica della compagnia, ma anche da Milano Malpensa, Bari, Cagliari, Catania, Milano Bergamo, Napoli, Palermo, Venezia, Bologna, Torino, Genova, Brindisi e Olbia per raggiungere mete quali Parigi Orly, Amsterdam, Monaco, Praga, Madrid e Londra Gatwick, solo per citarne alcune.



Alcune tratte natalizie

A Natale da Roma Fiumicino la città spagnola di Bilbao sarà raggiungibile con 4 voli operati rispettivamente sabato 18 dicembre, domenica 26 dicembre, domenica 2 e 9 gennaio 2022. Siviglia invece sarà raggiungibile con 7 voli, mentre Dubrovnik sarà collegata con Roma Fiumicino da 4 voli operativi alla domenica, il 19 e il 26 dicembre, il 2 e il 9 gennaio 2022. Infine, Lione sarà connessa con la base romana con 4 voli: uno domenica 19 dicembre e 3 lunedì 27 dicembre, lunedì 3 gennaio 2022 e lunedì 10 gennaio 2022.



La rotta Catania-Valencia prevede 4 voli nel corso delle settimane festive, mentre da Milano Malpensa si potranno raggiungere Alicante, Malaga e Valencia, sempre con 4 voli.