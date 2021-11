Nuovi servizi in arrivo sui voli in continuità territoriale operati da Volotea. Lo ha annunciato la country manager Italy & Southeastern Europe Valeria Rebasti, durante un convegno sul trasporto aereo all’interno del congresso di Fiavet Lazio.



“Abbiamo vinto il bando di gara per la continuità territoriale. So che la cosa aveva creato parecchie domande e dubbi da parte degli agenti. Per questo - ha spiegato Rebasti - nel momento in cui abbiamo lanciato i voli abbiamo creato un numero ad hoc gratuito e pian piano stiamo attivando tutti quei servizi che non garantiamo su altre tratte, ma che sono necessari su voli di questo tipo”.



Presto, ha proseguito Rebasti, "daremo la possibilità di trasportare animali in stiva, barellati, radio farmaci, tutti servizi che normalmente le low cost non offrono perché costituiscono un costo e sono causa di ritardi nelle procedure di imbarco e sbarco”.

Amina D'Addario