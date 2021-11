L’estate 2022 di easyJet potrà contare sull’apporto di 1.500 dipendenti in più. Tanti sono, infatti, i membri dell’equipaggio che il vettore sta cercando per la stagione che va da marzo a ottobre e che selezionerà tra le 11mila domande pervenute a oggi sul sito careers.easyJet.com.

Un’adesione massiccia alla campagna di recruiting che non può che far piacere al ceo Johan Lundgren (nella foto): “Una risposta travolgente – spiega – di cui siamo felici e che ci sprona a impegnarci nei confronti degli 11mila candidati. Con la ripresa in corso siamo pronti e in grado di cogliere le opportunità e il nostro equipaggio stagionale è parte integrante di questo processo”.



A caccia di nuovi piloti

Il recruiting di personale di bordo procede parallelamente a quello dei piloti. Il vettore, infatti, sta ora cercando di riaprire la sua pipeline di giovani piloti, iniziando con l'assunzione di 150 appena qualificati nel Regno Unito che originariamente avrebbero dovuto unirsi alla compagnia aerea all'inizio della pandemia. Ora, invece, saranno operativi tra gennaio e aprile 2022. Nelle prossime settimane, inoltre, inizierà il recruiting per piloti esperti di Airbus, con sede in Europa.



La scorsa settimana easyJet ha confermato che amplierà la sua flotta nel Regno Unito con altri tre aerei nelle sue basi di Bristol e Manchester per la stagione estiva 2022. La base di Manchester sarà più grande che mai con 20 macchine che la collegheranno alle principali città e destinazioni di vacanza in tutta Europa.