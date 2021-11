easyJet si rafforza in Italia, sei aerei in più nei nostri scali

Sono sei gli aerei con cui easyJet ha deciso di rafforzare la flotta italiana, che passerà così da 27 a 33 aeromobili. Una decisione dettata dal fatto che, come spiega il ceo Johan Lundgren, “l’Italia è sempre stata e resta per noi un mercato chiave: a Milano Malpensa abbiamo la nostra base operativa più grande in Europa continentale e il centro di addestramento per piloti e assistenti di volo più innovativo del settore”.

A Malpensa gli aerei saliranno da 21 a 24 e quelli a Napoli passeranno da 4 a 6. Venezia Marco Polo, che prima ospitava due velivoli easyJet, ora ne avrà tre.

“L’approccio rigoroso alla gestione dei costi mantenuto durante la crisi sanitaria - continua Lundgren - ci consente ora di tornare a investire con forza nel mercato italiano, dove contiamo di tornare presto a trasportare oltre 20 milioni di passeggeri ogni anno”.



Trasportati 170 milioni di passeggeri

Da quando il vettore ha iniziato a operare in Italia, nel 1988, ha trasportato circa 170 milioni di passeggeri “e ormai - puntualizza il ceo - da anni siamo il terzo vettore più grande nel mercato italiano”.



“Ora - aggiunge Lorenzo Lagorio, country manager easyJet Italia (nella foto) - rafforziamo la nostra presenza in Lombardia, continuando a essere la prima compagnia a Milano Malpensa, ma cresciamo anche su Linate e Milano Bergamo con nuove rotte e un’offerta differenziata per i nostri clienti. Al contempo, intendiamo anche continuare a essere la compagnia di riferimento per Napoli e la Campania e riaffermare la nostra presenza a Venezia”.