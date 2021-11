easyJet Holidays mette in vendita anche la programmazione estiva del 2023

easyJet Holidays gioca di grande anticipo cercando di catturare la voglia di vacanze dei clienti e mette in vendita anche la programmazione estiva del 2023, con la possibilità di prenotare fino a tutto il mese di ottobre dello stesso anno.

"Abbiamo una vasta gamma di opzioni e abbiamo riacquistato migliaia di posti gratuiti per bambini, perché sappiamo che le famiglie in particolare cercano una meritata vacanza", ha spiegato il commercial director Paul Bixby.



La nuova stagione include destinazioni come le Isole Canarie, le Baleari, la Turchia e la Grecia e prevede soggiorni in una selezione di hotel aggiunti di recente al portafoglio di easyJet Holidays.