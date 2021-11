Si è ufficialmente aperta la gara per rilevare il programma di fidelizzazione di Alitalia, Millemiglia. Gara dalla quale resterà esclusa Ita Airways, una delle condizioni che era stata posta dalla Commissione Ue nel processo di discontinuità tra le due compagnie aeree.

La base d’asta è stata fissata dai commissari straordinari in poco meno di 51 milioni di euro e l’acquirente potrà avere accesso ai dati di 6,2 milioni di clienti registrati e circa 45 miliardi di miglia accumulate. I partecipanti avranno tempo fino al prossimo 18 dicembre per inviare le offerte vincolanti. La cifra è stata invece determinata in base alla posizione finanziaria netta della società, la Loyalty, molto appetibile anche per la propria redditività, che non è venuta meno neanche nel periodo della pandemia.