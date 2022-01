Millemiglia Alitalia: seconda gara per la cessione

Atto secondo per la vendita all’asta del programma Millemiglia di Alitalia. Nella prima gara per la cessione della società che controlla l’ex piano di fidelizzazione del vettore, Loyalty, non sono arrivate infatti offerte vincolanti, nonostante un alto numero di richieste di ammissione alla data room.

Proprio quest’ultimo aspetto, riporta Corriere.it, rappresenterà la novità del secondo round: nelle nuove scadenze, infatti, compare quella del 7 febbraio come data ultima per essere ammessi alla data room e il 14 febbraio per la presentazione delle offerte vincolanti.



Nella nuova gara cambia anche la base d’asta per Millemiglia: questo si è infatti più che dimezzato, passando a 20 milioni di euro contro gli oltre 50 della prima asta. Ma andrà poi aggiunto l’ammontare della posizione finanziaria netta al momento dell’acquisizione, come specificato nel bando.