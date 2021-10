Il programma Millemiglia di Alitalia prosegue anche se la compagnia ha smesso di volare e andrà avanti finché non ci sarà il bando di gara per la cessione. È questa la decisione presa dai commissari di Alitalia in Amministrazione Straordinaria.

I 6 milioni di soci potranno quindi continuare ad accumulare miglia oppure utilizzare quelle già accumulate con tutti i partner del programma, che al memento della cessazione delle attività erano 60. Si andrà quindi dal noleggio auto ai parcheggi in città e negli aeroporti, dai soggiorni in hotel allo shopping negli outlet.



Carte di credito

“Inoltre – si legge in una nota -, i titolari delle carte di credito MilleMiglia, accettate in tutto il mondo grazie al circuito Mastercard, possono continuare ad accumulare miglia ad ogni acquisto quotidiano e godere di speciali vantaggi collegati al mondo dei viaggi”.



Non solo. Anche volando si potranno accumulare ancora miglia. In questo caso sarà possibile grazie alla prosecuzione della collaborazione con Air France, Klm e Middle East Airlines. “Per i soci dei club esclusivi - Ulisse, Freccia Alata e Freccia Alata Plus - continua ad essere disponibile il Servizio Clienti dedicato – conclude lo nota - e restano confermati tutti i benefici e bonus riconosciuti dai partner commerciali oltre ai servizi SkyPriority quando viaggiano con le compagnie aeree partner”.