Lufthansa Group, conti in miglioramento e ritorno al segno più nel risultato operativo

Lufthansa Group inizia a intravvedere la luce in fondo al tunnel anche sul fronte del conto economico e nel terzo trimestre torna ad affacciarsi il segno più a livello di risultato operativo, 272 milioni di euro, mentre permane il rosso nel risultato netto, ma limitato a 72 milioni di euro.

"Con l'aumento della domanda di viaggi d'affari e un risultato record di Lufthansa Cargo – è il commento del ceo Carsten Spohr (nella foto) -, abbiamo raggiunto un'altra pietra miliare sulla nostra via d'uscita dalla crisi: siamo tornati al nero. Confermiamo la nostra posizione di leader tra i più grandi gruppi di compagnie aeree del mondo. Ora è una domanda di continuare sulla strada del cambiamento di successo”.



Sul fronte dell’outlook l’andamento delle prenotazioni al momento sta fornendo segnali di incoraggiamento e si stanno attestando all’80 per cento rispetto ai livelli prepandemia. Percentuale che riguarda anche la domanda per i voli sugli Stati Uniti, in costante crescita.