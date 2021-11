Nove miliardi di euro interamente restituiti. Lufthansa ha terminato di versare allo stato gli importi che erano stati riconosciuti a titolo di prestito nell’ambito del Fondo di stabilizzazione economica.

Un prestito, non un aiuto

La mossa del vettore chiude definitivamente il dibattito sul fatto che la somma versata dallo Stato a Lufthansa fosse un prestito oppure un aiuto di Stato. Con la restituzione degli importi, gli stessi si qualificano assolutamente come un prestito.



Inoltre, Lufthansa ha allontanato l’ipotesi di una qualsiasi forma di controllo statale, un elemento che il ceo Carsten Spohr non vedeva per nulla di buon occhio.