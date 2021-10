di Lino Vuotto

Il ritorno al 2019 per il network italiano del Gruppo Lufthansa ricomincia con l’avvio dell’orario invernale, quando nell’orario torneranno tutte e venti le destinazioni servite due anni fa. La conferma arriva da Gabriella Galantis (nella foto), senior director sales Southern Europe, entrata in carica dall’inizio di quest’anno: “Stiamo facendo registrate un andamento positivo della domanda e per questo motivo abbiamo deciso di ripristinare tutto il network. Certo, avremo per ora meno frequenze, ma il segnale è importante”. E poi rivela: “Come numero di destinazioni la Penisola detiene il record ed è superiore anche alla stessa Germania”.

Italia quindi sempre centrale nei piani del gruppo tedesco e come segnale di questo ruolo arriva anche l’ultima decisione: dopo la nomina di Galantis, prima donna italiana e prima italiana in generale al vertice degli uffici milanesi, alla manager è stato ora affidato il controllo di tutto il Sud Europa, direttamente dalla sede di Milano.



Gli Stati Uniti

Tornando al trend della domanda si rileva anche una forte impennata delle richieste per gli Stati Uniti dal nostro mercato, al momento il secondo in assoluto, con Miami e Los Angeles insieme a New York le destinazioni più richieste. Più in generale si mantiene invece il trend delle prenotazioni sottodata “un comportamento dei clienti che credo ci porteremo dietro ancora a lungo” aggiunge Galantis.



Air Dolomiti

Sempre sull’Italia viene confermato il ruolo speciale che continuerà ad avere Air Dolomiti, verso la quale ripartiranno gli investimenti fermati dalla pandemia: “Riprenderemo il filo della collaborazione commerciale annunciata due anni fa proprio a TTG Travel Experience” conclude.