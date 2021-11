Assaeroporti: frena la ripresa a settembre. Le statistiche

Piccola battuta d’arresto nel percorso di recupero per i dati di traffico del mese di settembre in Italia. Le statistiche Assaeroporti vedono una contrazione rispetto al 2019 pari al 39,7 per cento rispetto al -36,1 che era stato raggiunto ad agosto. Meglio il dato relativo ai movimenti (-24,9 per cento) a testimonianza di come il network stia lentamente tornando ai valori pre pandemia.

In totale negli scali della Penisola sono transitati 11,4 milioni di pax nel corso del periodo, durante il quale i due hub della Penisola sono risultati ancora in forte sofferenza per via del perdurare dello stop al traffico transatlantico. Malpensa resta quindi in calo del 59,5 per cento rispetto al 2019, mentre Fiumicino sconta addirittura un -63.