Dalla velocità alla sicurezza: la pandemia rivoluziona bisogni e priorità di chi viaggia e la tecnologia corre in aiuto, cambiando il volto degli scali aeroportuali

CLICCA QUI PER LEGGERE L’ARTICOLO SULLA DIGITAL EDITION DI TTG MAGAZINE



Dagli aeroporti del tempo a quelli dello spazio. La rivoluzione digitale sta modificando le categorie della percezione della mobilità, basata sempre meno sulla 'velocità' degli spostamenti e molto più sulla 'virtualizzazione' del contatto.



"Nel raffronto con le priorità strategiche in vigore nel periodo pre-pandemico - spiega Gianni Potti, founder del festival Digitalmeet - abbiamo rilevato una perdita d'incidenza di fattori considerati fondamentali sino al 2019, quali il 'time to gate', la puntualità, la customer experience, la riduzione dei costi e la massimizzazione dei ricavi". Si tratta di valori basati su una logica tradizionale del profitto che oggi... (continua nella digital edition)