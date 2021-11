Sono due le voci legate alla vecchia Alitalia contenute all’interno della bozza della legge di Bilancio in via di definizione: la prima è legata alla cassa integrazione dei dipendenti che non sono confluiti tramite nuova assunzione in Ita Airways e la seconda relativa ai rimborsi per i biglietti aerei già acquistati e relativi ai mesi successivi alla chiusura della vecchia compagnia.

Per quanto riguarda questa ultima voce, in particolare, viene confermata la dotazione da 100 milioni di euro (anche la cifra potrebbe rivelarsi non sufficiente, si legge su Corriere.it, considerando che la stima parla di circa 250mila tra prenotazioni e voucher emessi durante la pandemia); tuttavia si procederà a una proroga sui tempi per effettuare i rimborsi, con un’estensione a tutto il 2022.



La questione cassa integrazione

Sul fronte della cassa integrazione arriva invece una dotazione da oltre 250 milioni di euro per andare avanti fino a tutto il 2022 e possibilmente anche oltre la scadenza del mandato del commissario straordinario “e in ogni caso non oltre la fine del 2023”.