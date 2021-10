di Lino Vuotto

“Non volevamo disperdere un patrimonio importante come quello di Alitalia ed è per questo che abbiamo deciso di comprare il brand. Ma al contempo volevamo preservare la freschezza della nostra novità ed è per questo che abbiamo deciso che la nuova compagnia si chiamerà Ita Airways”. Si è aperta con un colpo di scena la conferenza stampa di presentazione del nuovo vettore guidato dall’a.d. Fabio Lazzerini e dal presidente Alfredo Altavilla. Ed è stato proprio Lazzerini a dare l’annuncio dopo che ieri era arrivata la notizia dell’acquisto di brand, codice di volo Az e domini del sito per 90 milioni di euro.

“Con questa operazione riusciremo a gestire meglio e in maniera più rapida la transizione –ha aggiunto l’a.d. -; ovviamente nel frattempo voleremo con gli aerei con il marchio Alitalia come abbiamo fatto oggi con i primi 180 voli, che stanno viaggiando in orario, e questo ci rende già orgogliosi”.



Tre obiettivi

Lazzerini ha poi spiegato i tre obiettivi che la società (una startup, ha più volte ribadito) si è fissata: in primis la profittabilità, poi la sostenibilità declinata su tre fattori, economica, ambientale e sociale, e infine la connettività. Su quest’ultimo punto il manager ha sottolineato che verrà attuato un bilanciamento tra flotta di corto e lungo raggio per riequilibrare il network.



Altro punto fermo sarà quello dell’innovazione che partirà dal tema dell’omogeinizzazione della flotta, che sarà in prospettiva interamente Airbus: “Arriveremo ad avere 105 aerei in prospettiva”.