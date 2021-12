Alitalia, arrivano 100 milioni per rimborsare i biglietti e i voucher

Sono stati sbloccati dal ministero dello sviluppo economico 100 milioni di euro per il rimborso dei passeggeri Alitalia che avevano acquistato biglietti non utilizzati o emessi durante l’emergenza covid.

La restituzione ai viaggiatori inizierà con ogni probabilità nel gennaio 2022 considerando i tempi burocratici necessari per il passaggio di denaro.



Ita Airways, infatti, che ha decollato il 15 ottobre, per questioni di discontinuità non ha potuto ereditare il prepagato di Alitalia; da qui la necessità di prevedere un fondo a tutela dei passeggeri da parte del Governo.



Secondo il decreto del Ministero dello Sviluppo economico potranno essere rimborsati i titolari di biglietti inutilizzati perché emessi per voli successivi al 14 ottobre e i titolari di voucher già emessi da Alitalia anche nel periodo precedente, per sostituire voli cancellati ma che non hanno potuto convertire in biglietti.



Sulla pagina dedicata la gestione commissariale elenca le misure offerte ai passeggeri in possesso di biglietti Alitalia e le procedure per accedere al rimborso.