Australia, Qantas anticipa i programmi: ecco la roadmap dei voli

Sulla scia della decisione del governo dello Stato australiano del Victoria di eliminare l’obbligo di quarantena per i viaggiatori completamente vaccinati a partire da novembre Qantas ha deciso di accelerare il suo programma di voli internazionali dalla capitale dello Stato, Melbourne.

"È bello assistere alla riapertura di Melbourne - commenta l'amministratore delegato di Qantas Group Alan Joyce - e la decisione del governo del Victoria di rimuovere i requisiti di quarantena per i viaggiatori completamente vaccinati renderà più facile per le persone fare i viaggi che desideravano fare".



Le date delle riaperture

I collegamenti da Melbourbe a Londra saranno dunque anticipati al 6 novembre, sei settimane prima del previsto, con voli effettuati due volte alla settimana e una disponibilità di 787 aerei. Dal 18 dicembre i voli diventeranno giornalieri.



Da Melbourne a Singapore i collegamenti Qantas riprenderanno a partire dal 22 novembre per tre giorni la settimana con aeromobili A330. I clienti, spiega TravelMole, possono anche prenotare voli successivi verso altre destinazioni internazionali tra cui Los Angeles (1 novembre), le Fiji (7 dicembre), Johannesburg (5 gennaio) e Bangkok (14 gennaio) via Sydney.

I voli da Melbourne a Los Angeles ripartiranno invece il 18 dicembre.