L'Australia verso la riapertura graduale delle frontiere

Tourism Australia segnala le ultime novità, che avvicinano il Paese alla prossima riapertura delle frontiere.

“Abbiamo ancora tanta strada da percorrere, ma la riapertura dei confini sta diventando una realtà” ha spiegato Philippa Harrison, managing director di Tourism Australia, che dall'hotel di recente apertura Crown Hotel di Sydney, ha inviato il consueto messaggio settimanale a tutti i rappresentanti dell’industria turistica nazionale e internazionale.

In dettaglio, le principali novità riguardano il passaggio del Paese al ‘piano B’ dato che si è raggiunto una buona percentuale di vaccinati. E la riapertura per i viaggi leisure internazionali è sempre più vicina e avverrà presto.

La scorsa settimana il New South Wales ha annunciato che da novembre le persone residenti vaccinate e le loro famiglie potranno entrare nello stato senza quarantena, mentre il Victoria, appena uscito dal lockdown, è prossimo ad adottare le stesse misure del New South Wales. Il Queensland aprirà ai viaggi nazionali per Natale.



Inoltre, Qantas ha annunciato la ripresa dei voli nazionali da dicembre e il Governo ha reso noto che sarà disponibile un certificato per i viaggi internazionali degli australiani.

Per il momento, Tourism Australia sta lavorando sulla domestic campaign per incoraggiare i viaggi nazionali, in quanto nel Paese sta cominciando la stagione estiva.