Australia, procede il piano della graduale riapertura delle frontiere

L’Australia muove nuovi passi in direzione della riapertura delle frontiere.

Il primo ministro Scott Morrison ha riconfermato i piani delle riaperture internazionali, che prevedono prima l’entrata in Australia dei residenti, dei cittadini australiani completamente vaccinati e delle loro famiglie, e a seguire, più in là nel tempo, il ritorno dei visitatori internazionali.

Inoltre, il primo ministro ha annunciato che Il New South Wales dal 1 novembre aprirà ai cittadini, residenti australiani e loro famiglie che sono stati vaccinati con un vaccino approvato dalla Therapeutic Goods Administration senza l’obbligo di quarantena all’arrivo.