Le tre sfide sostenibili di Italo

Una forte attenzione alla sostenibilità. È per sviluppare questa caratteristica che Italo ha partecipato a ‘Italy Goes Green’ l’evento organizzato il 1° ottobre da Vodafone Italia, Officine Italia e Politecnico di Milano, con il supporto di ANCI e ASviS, nel contesto di All4Climate Italy 2021 - l’iniziativa lanciata dal Ministero per la Transizione Ecologica.

Tre le sfide poste da Italo: miglioramento dei processi interni attraverso diverse azioni come l’efficientamento energetico, l’implementazione della raccolta differenziata e l’ulteriore promozione di una cultura sostenibile per viaggiatori e dipendenti, attenzione al Climate Change con la valutazione costante degli impatti positivi e negativi su tutte le attività connesse ad Italo, supporto all’intermodalità con ampliamento del proprio network e accordi sul territorio.



“Italo lavora ogni giorno per un futuro sostenibile. Confrontarsi con giovani studenti è stato interessante e costruttivo - dichiara Fabio Sgroi, direttore Health & Safety -. Portare la nostra testimonianza, mostrando quanto facciamo attivamente è di certo una soddisfazione. L’intera flotta Italo è infatti costruita con materiale riciclabile al 98%, rispetto agli altri treni Alta Velocità siamo in grado di ridurre del 10% i consumi energetici”.



Il tema di lavoro è quindi cosa si possa fare, concretamente, per riadattare infrastrutture e servizi, in ambito urbano ed extraurbano, affinché la mobilità condivisa, i cui vantaggi sull’impatto ambientale sono ben noti, diventi accessibile a tutti, ovunque e più integrata, al fine di permettere viaggi più sostenibili, confortevoli ed economici.