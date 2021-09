Italo: il programma fedeltà sale a 4 livelli

Arrivano nuovi livelli per il programma fedeltà Italo Più, che arricchisce le opzioni e consente di ottenere punti più velocemente. Oltre agli esistenti livelli Base e Privilege nasce ora Premium, che si raggiunge con mille punti punti e garantirà ai viaggiatori da subito 2 accessi gratuiti al Fast track Italo in stazione, un bonus extra del 5% di punti per i propri viaggi e 2 upgrade gratuiti di ambiente a bordo treno.

“Ulteriore novità – spiega la compagnia in una nota - è l’introduzione del livello Platinum, il più esclusivo, pensato per i viaggiatori che raggiungono i 15.000 punti. I clienti Platinum avranno benefici quali accessi gratuiti illimitati al Fast track, upgrade gratuiti a bordo treno illimitati, ingressi gratuiti nelle Lounge illimitati, oltre che un bonus extra del 20% di punti per i propri viaggi ed uno sconto del 10% in fase di acquisto (per viaggi in Club e Prima in tariffa Flex)”.