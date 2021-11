Italo: ecco tutte le novità dell'orario invernale

Saliranno a 116 i servizi giornalieri di Italo nell’orario invernale in partenza il prossimo 12 dicembre. Dodici in tutto le tratte che verranno aggiunte rispetto a quelle attuali con la novità assoluta dell’ingresso di Genova nella rete della compagnia ferroviaria. Il capoluogo ligure sarà unito alle città di Milano, Roma e Napoli con due servizi no stop giornalieri.

Altra novità riguarda la linea Milano-Venezia, che salirà ad 14 a 16 viaggi giornalieri, due dei quali saranno prolungati fino a Udine con fermate a Treviso, Conegliano e Pordenone. L’offerta dei servizi no stop tra Roma e Milano prevederà 32 viaggi giornalieri con la novità del prolungamento su Caserta di 2 di questi treni. Confermati infine i 27 servizi giornalieri sulla direttrice Torino/Milano-Napoli/Salerno.



Il potenziamento più importante riguarda però l’asse Venezia-Roma con i collegamenti che saliranno da 14 a 20 con tre prolungamento in più su Napoli e Salerno. Sempre al Sud passeranno da 4 a 6 i servizi giornalieri sulla Puglia; da 4 a 6 anche quelli sulla Calabria.