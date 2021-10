Qatar Airways: via ai voli dall'Italia per Seychelles e Maldive

I voli sono da Milano e Roma, il vettore è Qatar Airways e le destinazioni sono due di quelle finalmente aperte grazie ai corridoi Covid-free: Seychelles e Maldive.

Con lo sblocco dei tanto auspicati corridoi la compagnia aerea riprenderà a volare da Malpensa e Fiumicino, via Doha, alla volta degli arcipelaghi dell’Indiano. “Avevamo già scelto di potenziare i collegamenti verso queste destinazioni e di offrire maggiori opzioni di scelta e di viaggio - spiega Mate Hoffmann, Regional Manager Southern Europe - proprio perché siamo sempre attenti nei confronti dei nostri clienti e partner. Ci auguriamo che questo sia solo l’inizio di un forte segnale per la ripresa dell’industria dell’aviazione commerciale”.



La sosta a Doha

I collegamenti offrono anche la possibilità ai passeggeri di sostare a Doha, grazie alla collaborazione della compagnia aerea con Discover Qatar, che ha recentemente visto il lancio dei pacchetti viaggio ‘World's Best Value Stopover’ con una notte a un prezzo simbolico in una struttura a 4 e 5 stelle.

Nel corso dell’anno Qatar Airways si era già preparata potenziando i collegamenti sia per le Maldive, con quattro voli giornalieri con destinazione Malè serviti utilizzando Boeing 777 e Airbus A320, sia per le Seychelles, con voli giornalieri fruibili grazie a Boeing 777, per offrire più posti a sedere e soddisfare il costante incremento della domanda verso queste destinazioni.