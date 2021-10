Qatar: “Puntiamo a triplicare le presenze”

"È importante la presenza alla58esima edizione della TTG Travel Experience a Rimini Fiera per promuovere tutti i progetti e le novità messe in campo dal Qatar, soprattutto ora che sipuò viaggiare in entrambi i nostri Paesi".



Phil Dickinson, vice president of International Markets at Qatar, spiega che per la ripartenza "quello a cui più teniamo è la strategy per il 2030: puntiamo a triplicare le presenze rispetto a quelle del 2019, che erano 2.9 milioni, per arrivare così a toccare nei prossimi anni punte di 6/7 milioni. L'intento è che il turismo incida di più sul Pil del Paese".

I target che puntano a sviluppare maggiormente sono due: "uno è proprio l'Italia - dice Dickinson - mentre l'altro è quello dei viaggiatori che vanno a fare la classica vacanza sea&sun. Altre fette importanti sono quelle delle vacanze attive, delle famiglie e dei viaggi di nozze, senza dimenticare gli stopover". P.T.