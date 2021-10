Qatar Airways si prepara ai mondiali: arrivano i pacchetti per la FIFA Arab Cup Qatar 2021

Si mette in moto la macchina della Fifa Arab Cub Qatar 2021. Qatar Airways annuncia i pacchetti di viaggio per la prima edizione della competizione che raccoglie le principali formazioni calcistiche del mondo arabo e che si svolgerà tra il 30 novembre e il 18 dicembre.

I pacchetti proposti dalla compagnia ai tifosi includono il volo andata e ritorno con Qatar, vettore ufficiale Fifa, scegliendo le date, la sistemazione in hotel e i biglietti delle partite.



L’evento sarà il preludio alla Coppa del Mondo che si celebrerà sempre in Qatar il prossimo anno e radunerà i tifosi del Medio Oriente e del Nord Africa. “È tempo per noi di dare il via alla stagione calcistica - commenta l’a.d. del vettore Akbar Al Baker - con questi pacchetti viaggio esclusivi e offrire alle persone un assaggio memorabile dell'ospitalità del Qatar e riaccendere la passione collettiva della regione per il calcio”.