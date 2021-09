Dal Marocco alle Repubbliche baltiche, le cinque nuove rotte Ryanair da Roma

Agadir e Fez in Marocco, e poi la capitale della Giordania Amman e ancora due delle tre Repubbliche baltiche: la capitale della Lettonia Riga e quella dell’Estonia Tallinn.

Sono queste le cinque nuove rotte che da ottobre Ryanair attiverà dai due aeroporti di Roma, Ciampino e Fiumicino. “Il traffico aereo italiano guidato da Ryanair - spiega l’a.d. del vettore, Michael O'Leary - si riprenderà fortemente questo inverno 2021 e siamo lieti di annunciare che il nostro nuovo operativo invernale su Roma includerà voli verso 62 destinazioni, in oltre 20 Paesi”.



Le nuove tratte, ha aggiunto, contribuiranno a creare oltre 800 posti di lavoro in Italia quest’inverno per piloti, personale di cabina e ingegneri.



No all'addizionale per gli aeroporti

Cavalcando il nuovo sentiment dei viaggiatori, che stanno riacquistando fiducia, O’Leary ha poi annunciato che Ryanair fa una precisa richiesta al Governo italiano: “Eliminare l’addizionale comunale per tutti gli aeroporti italiani, che sta danneggiando la competitività degli scali italiani rispetto ai loro omologhi europei. L'abolizione di questa tassa - aggiunge - faciliterebbe una rapida ripresa del traffico aereo, del turismo e dell'occupazione italiani grazie alle tariffe basse di Ryanair e al piano di crescita a lungo termine”.