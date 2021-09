Alitalia: alla gara per il marchio ammesse solo compagnie aeree

Un paletto fondamentale per evitare di correre rischi. Il decreto infrastrutture già approvato dal Consiglio dei ministri conterrà un vincolo in merito al bando di gara per il marchio di Alitalia, voluto dalla Commissione europea per garantire l’apertura al mercato nella fase di passaggio da Alitalia a Ita. Alla vendita potranno infatti partecipare solamente le compagnie aeree, sia nazionali sia internazionali.

Si tratta di un passaggio importante, si legge su Corriere.it, voluto pe evitare che nel processo di vendita potessero inserirsi società create appositamente per scombinare le carte, creando una gara al rialzo oppure puntando ad aggiudicarsi il brand per poi farlo scomparire.



Restano ancora ignoti i tempi dello stesso bando di gara, mentre per quanto riguarda il valore del brand si stima una cifra intorno ai 150 milioni di euro.