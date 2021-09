Arriva il primo accordo di ampio respiro per Ita, in vista dell’avvio delle operazioni previsto per il prossimo 15 ottobre. La compagnia aerea che erediterà le sorti di Alitalia ha siglato una lettera di intenti con il Gruppo Uvet che ha l’obiettivo di definire iniziative commerciali congiunte per la promozione dei prodotti e servizi della nuova compagnia.

“Siamo orgogliosi di poter cominciare a lavorare con una società leader del mercato come il Gruppo Uvet – ha commentato l’amministratore delegato e direttore generale di Ita Fabio Lazzerini - che ci assicurerà un decisivo sostegno ora che abbiamo avviato la commercializzazione dei nostri prodotti e servizi. Si tratta del primo di una serie di accordi di collaborazione con i principali player del settore dell’intermediazione i quali rappresentano per Ita canali fondamentali per la distribuzione dei voli e partner indispensabili”.



Le prospettive

Nei termini dell’accordo il vettore viene identificato dal Gruppo Uvet quale vettore privilegiato da proporre ai clienti per la prenotazione di viaggi sulle rotte servite dalla compagnia aerea. Inoltre verranno individuate opportunità di business congiunto sia sul fronte delle vendite di servizi e prodotti Ita sia su quello di azioni promozionali e commerciali.



“E’ motivo di grande soddisfazione essere il primo gruppo a siglare un accordo di partnership con Ita e partire insieme nel lancio della nuova compagnia aerea italiana – ha concluso Luca Patanè, presidente del Gruppo Uvet -. Per noi è segno dell’ottimo lavoro fatto in tutti questi anni che ci ha visto protagonisti nel business travel, nel leisure e in generale in tutta la filiera del turismo”.