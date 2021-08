Partito il recruiting in casa Ita: in un giorno più di 5mila domande

Il recruiting lanciato da Ita, Italia Trasporto Aereo, fa il boom di candidature. Sulla piattaforma online attivata oggi per inviare le domande, sono arrivata oltre 5.000 candidature e le proiezioni indicano che entro il fine settimana potrebbero essere 10.000.

La compagnia al momento sta cercando 2.800 dipendenti. Fra i profili richiesti, piloti, assistenti di volo, tecnici, staff: la maggior parte delle candidature arrivate a Ita provengono da Alitalia. Anche gli impiegati della vecchia compagnia infatti per essere assunti in Ita dovranno prima inviare la propria candidatura sul sito dedicato.



Questo perché la Commissione europea ha imposto che ogni passaggio tra le due società debba avvenire in netta discontinuità.



Per il debutto delle operazioni la società punta a decollare con 2.800 dipendenti: 1.550 di personale navigante (piloti, assistenti di volo), circa 1.250 di personale di terra, mentre fra le domande pervenute finora 584 sono per il ruolo di pilota, 1.336 di assistente di volo e 2.240 per ricoprire mansioni di personale amministrativo, tecnico, e così via.