Con l’avvio delle vendite dei biglietti Ita ha alzato il velo anche sulle rotte che comporranno il network della compagnia aerea che raccoglierà l’eredità di Alitalia a partire dal prossimo 15 ottobre. Dopo le prime anticipazioni fornite nei giorni scorsi in alcune uscite pubbliche dell’amministratore delegato Fabio Lazzerini arrivano ora i dettagli sulle 45 rotte che comporranno la rete del vettore.



I dettagli

Nella winter Ita metterà in campo un totale di 45 direttrici, di cui 4 intercontinentali, 20 internazionali e 21 domestiche con partenze da Roma e Milano. Ecco nel dettaglio la programmazione:

• Alghero, Amsterdam, Brindisi, Bari, Bruxelles, Cagliari, Comiso, Parigi CDG, Catania, Francoforte, Ginevra, New York, Londra, Napoli, Olbia, Palermo, Reggio Calabria, Lamezia Terme servite da Roma e Milano.

• Algeri, Atene, Barcellona, Bologna, Boston, Il Cairo, Genova, Tokyo Haneda, Milano Linate, Madrid, Malta, Miami, Monaco, Nizza, Tirana, Tel Aviv, Torino, Trieste, Tunisi, Venezia, Verona, Zurigo da Roma Fiumicino.

• Düsseldorf, Parigi Orly, Pescara da Milano Linate.



I voli non in vendita

Non tutti i voli sono però già in vendita, per due motivi differenti. Per quanto riguarda le rotte intercontinentali verso Usa, Giappone e Algeria Ita sta completando il processo di certificazione necessario per avviare la commercializzazione dei biglietti, mentre le rotte servite in continuità territoriale da Alitalia (Alghero, Cagliari, Olbia e Comiso) non sono in vendita poiché la compagnia non è assegnataria dei bandi di continuità territoriale e non può rilevare automaticamente tali rotte nel momento in cui Alitalia in Amministrazione Straordinaria cesserà le operazioni.



Altre rotte per l’estate

Insieme all’avvio delle vendite per la stagione invernale arriva inoltre una prima anticipazione sull’espansione del network internazionale prevista per l’estate del 2022, quando Ita prevede di aggiungere al network i collegamenti per San Paolo, Buenos Aires, Washington, Los Angeles oltre a ulteriori destinazioni in Europa.