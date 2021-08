Record storico per voli e passeggeri all’aeroporto di Olbia

L’aeroporto di Olbia registra il suo record storico giornaliero in termini di voli e passeggeri proprio nell’anno più difficile per il trasporto aereo. Un traguardo inaspettato raggiunto il 31 luglio, giornata in cui nello scalo sono transitata 30mila persone per 413 voli complessivi.

Sul fronte degli arrivi questa settimana a cavallo di Ferragosto si presenta record: l’aeroporto della Costa Smeralda dal 13 al 20 agosto prevede circa 120mila movimenti. Con l'8% in più, tra arrivi e partenze, rispetto al corrispondente periodo del 2019, dunque in epoca pre-Covid.



Fra le compagnie, easyJet si conferma la prima per numero di posti offerti e destinazioni servite dall’aeroporto di Olbia Costa Smeralda, con 23 rotte nazionali e internazionali. Da giugno la compagnia inglese opera collegamenti giornalieri tra l’aeroporto di Olbia e quelli di Bologna, Verona, Torino e fino a tre collegamenti settimanali tra Olbia e Bari. A seguire Alitalia, Wizz Air e Volotea.