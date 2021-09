La ripartenza della Costa Smeralda: settembre a gonfie vele

La Costa Smeralda è ripartita in grande stile e anche settembre sembra navigare a gonfie vele. Come riportato da La Nuova Sardegna infatti, la formula resta vincente: servizi esclusivi, vela e golf sono gli attrattori dei turisti altospendenti in cerca di relax e svago.

La bassa stagione rappresenta un periodo ad alto valore aggiunto, che si basa su mercati di nicchia che garantiscono incassi e un indotto importante. Le eccellenze dello Yacht club Costa Smeralda e del Pevero Golf club rappresentano punti di riferimento di un sistema che guarda soprattutto all’alta capacità di spesa.

E le grandi regate internazionali come la Rolex cup, che proprio in queste ore si è conclusa nelle acque di Porto Cervo e i trofei esclusivi di golf non sono solo importanti appuntamenti sportivi, ma date segnate nell’agenda del jet set internazionale.



Lontano dal rumore e dalla vetrina di luglio e agosto, settembre offre una Sardegna diversa e la Costa Smeralda con il suo portafoglio di eccellenze resta ancora una meta con una capacità attrattiva enorme per il turismo internazionale di fascia alta.

Quindi, dopo il boom di presenze di agosto, settembre va a gonfie vele con i grandi hotel ancora aperti. In banchina e nella rada davanti al Cala di Volpe stazione ancora una flotta di maxi yacht come non si vedeva da tempo, segnale di ripartenza per il turismo in Gallura e in tutta la Sardegna.