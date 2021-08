Cicloturismo in Sardegna, nasce la rete ricettiva Best

Si chiama Best (Biking experience Sardinia tourism) il nuovo network di ricettività studiato su misura per venire incontro alle esigenze dei cicloturisti che scelgono la Sardegna per le loro vacanze attive.

Una rete che si snoda su quattro diverse province - Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna - unendo 16 hotel, due alberghi diffusi, un agriturismo, tre società di noleggio bike ed escursioni, un tour operator, una società di trasporti e tre cantine. Uno dei punti di forza del progetto è infatti il legame con il settore agricolo, con le tre cantine che sono espressione, con i loro prodotti doc, di tre differenti territori: Alghero e il torbato, la Planargia con la malvasia, Oristano e la vernaccia.



La medaglia d'oro

Il progetto, come spiega repubblica.it, ha conquistato il primo posto nella graduatoria del bando ‘Turismo, Cultura e Ambiente - Sardegna, un'isola sostenibile’ di Sardegna ricerche, l'agenzia della regione che sostiene le imprese e l'innovazione nell'isola. Capofila della rete è l'imprenditore Guglielmo Machiavello dell'albergo diffuso Villa Asfodeli di Tresnuraghes, un bike-hotel che già da diversi anni ha orientato gran parte della sua attività verso il cicloturismo, coinvolgendo alcuni dei partner oggi presenti nella rete.