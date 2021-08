Branson vende 300 milioni in azioni di Virgin Galactic per sostenere il business aereo

Nuova vendita delle azioni del business spaziale di Virgin Galactic da parte del magnate Richard Branson. E anche questa volta l’operazione è mirata a sostenere la compagnia aerea del gruppo, Virgin Atlantic, ancora alle prese con le difficoltà economiche legate alla crisi della pandemia.

Branson aveva venduto 505 milioni di dollari a maggio 2020 e 150 milioni ad aprile di quest'anno; a queste si aggiungono ora altri 300 milioni. Va comunque rilevato che comunque detiene ancora circa 46 milioni di azioni per un valore di 1,2 miliardi.



Secondo The Guardian, il gruppo madre Virgin Atlantic ha evidenziato che intende utilizzare i proventi netti della vendita per "sostenere il proprio portafoglio di attività globali di svago, vacanze e viaggi che continuano a essere colpiti dall'impatto del Covid-19. pandemia". La vendita arriva circa un mese dopo che Branson è diventato il primo miliardario a lanciare con successo nello spazio un volo privato con equipaggio completo.