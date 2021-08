Poche settimane dopo l’impresa di Sir Richard Branson, Virgin Galactic riapre le vendite dei voli turistici nello spazio a prezzi quasi raddoppiati.

Le prenotazioni erano state bloccate da Virgin Group alla fine del 2018, durante la prima fase dei test. All’epoca il prezzo per singolo viaggio si attestava a quota 250mila dollari.



La nuova cifra

A tre anni di distanza, il Gruppo ha riaperto le vendite a un prezzo nettamente superiore: 450mila dollari a passeggero, riporta Travel Mole.



Gli aspiranti astronauti hanno tre opzioni per acquistare i biglietti: prenotare un posto singolo, acquistare più posti o noleggiare l’intera navicella spaziale Unity da otto passeggeri. Un’opzione, ça va sans dire, per portafogli robusti.