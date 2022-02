Viaggi nello spazio: al via oggi le prenotazioni per volare con Virgin Galactic

Aprono oggi le vendite per viaggiare nello spazio con la Virgin Galactic di Sir Richard Branson. Un primo passo verso il debutto dei primi voli, che dovrebbe avvenire entro la fine dell’anno.

Un’esperienza per portafogli robusti, dal momento che i prezzi di partenza per prenotare un posto si aggirano – si legge su Travel Weekly- sui 450mila dollari, con un acconto iniziale di 150mila dollari.



I primi collegamenti partiranno dallo Spaceport America a Las Cruces, New York.



Il volo durerà 90 minuti. Prima di intraprendere il viaggio, i passeggeri saranno sottoposti a un periodo di addestramento.



Dopo aver viaggiato con Virgin Galactic, i viaggiatori entreranno a far parte di ‘Future Austronaut’, un programma che darà loro accesso a eventi, viaggi ed esperienze esclusive.