Dietro le quinte dello spettacolare spot Emirates: il video

Uno spot girato ‘sulla vetta del mondo’, nel vero senso della parola. Per girare il nuovo filmato promozionale, Emirates è salita in cima al Burj Khalifa di Dubai, a 829 metri di altezza. O meglio, ha chiesto a una hostess di issarsi sulla cima (generalmente inaccessibile) dell’edificio, per registrare uno spettacolare filmato.



Il video ha subito incuriosito gli utenti, così Emirates ha deciso di pubblicare sul proprio canale YouTube il filmato del backstage, che mostra le fasi di preparazione del video e i sistemi utilizzati per le riprese.