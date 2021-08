Emirates porta i passeggeri a Expo Dubai

Una visita gratuita all’Expo. Questa l’esperienza che Emirates che regalerà a chi volerà a Dubai dal 1°ottobre 2021 al 31 marzo 2022.

I passeggeri che visiteranno o transiteranno nella città durante il periodo della fiera potranno, infatti, ricevere un Emirates Expo Day Pass gratuito per ogni biglietto aereo prenotato.



L’iniziativa è valida per tutti i biglietti (per ogni tariffa) acquistati in First, Business ed Economy Class e si estende a quelli prenotati tramite Emirates per voli flydubai e per tutti i clienti che viaggiano verso qualsiasi punto del network globale Emirates con una sosta a Dubai di almeno sei ore.



I titolari di biglietti di sola andata che provengono da Paesi situati al di fuori degli Emirati Arabi Uniti hanno diritto a ricevere l’Expo Day Pass gratuito se viaggiano verso Dubai o altre destinazioni nel rispetto del tempo minimo di permanenza.



In qualità di Premier Partner e compagnia aerea ufficiale di Expo 2020 Dubai, Emirates lancerà, inoltre, pacchetti a tema dedicati all’evento.