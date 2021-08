Emirates: con Bologna poker di voli Covid tested sull'Italia

Con l’atterraggio oggi del volo su Bologna da Dubai di Emirates si completano i voli Covid tested della compagnia emiratina sull’Italia. Il Marconi si aggiunge agli aeroporti di Milano Malpensa, Roma Fiumicino e Venezia per i collegamenti che consentono di evitare la quarantena o l’isolamento fiduciario ai passeggeri in arrivo in Italia da Dubai.

“Oltre a rendere l’aeroporto nuovamente competitivo . commenta il country manager Flavio Ghiringhelli -, questa misura consentirà ai passeggeri di pianificare i loro viaggi tra il capoluogo emiliano e Dubai con la consapevolezza di non dover fare la quarantena al ritorno. Inoltre, il fatto che anche Bologna effettui voli in modalità ‘covid-tested’ sta a significare che tutti i voli Emirates sull’Italia sono operati in questa modalità”.



Ma le novità di Emirates sul mercato italiano non finiscono qui: dal 20 settembre i collegamenti Emirates tra Roma e Dubai saranno giornalieri.