Sembra un tifoso pronto per entrare allo stadio Michael O'Leary. Con la maglia della nazionale italiana e una corona in testa, il ceo di Ryanair ha aperto la conferenza stampa a Roma dei giorni scorsi rimarcando la soddisfazione per la vittoria degli Azzurri sugli inglesi all'ultimo Europeo.

Niente di nuovo per un manager vulcanico come O'Leary, da sempre incline a trasformare gli appuntamenti con i media in piccoli show conditi di stoccate ai competitor e annunci roboanti.



L'ultimo ha riguardato la Penisola, dove, in barba alla pandemia e alla crisi del settore, la low cost ha deciso di alzare ulteriormente la posta e "passare entro quattro anni dai 40 milioni di passeggeri pre-pandemia ai 60 milioni".



