Ryanair promuove il turismo in Lombardia

Il turismo in Lombardia riprende quota anche attraverso nuove partnership che la Regione ha stretto con compagnie aeree internazionali. La più recente è quella con Ryanair, che prevede una campagna di comunicazione che proseguirà sino alla terza settimana di agosto, con l’obiettivo di attrarre turisti sulle tratte dal Regno Unito, dalla Germania e dalla Polonia.

La low cost metterà a disposizione i propri canali per far conoscere la Lombardia, attivando una dinamica di gaming/quiz sulla pagina Instagram, grazie a cui gli utenti potranno vincere voli per Bergamo-Orio al Serio e Malpensa.



Inoltre, sulla piattaforma ‘Try Somewhere New’ di Ryanair saranno pubblicati... (continua su HotelMag)