United fa sul serio e punta forte sul futuro. Non soltanto in un’ottica di espansione e rinnovamento della propria offerta, ma con uno sguardo attento alle nuove soluzioni tecnologiche per farsi trovare in prima fila in termini di riduzione delle emissioni e creazione della mobilità aerea del futuro.

Il precedente

Il colosso americano aveva fatto parlare di sé nelle ultime settimane quando nel giro di poco tempo aveva prima piazzato un ordine per gli aerei supersonici del futuro e poi una commessa senza precedenti, 270 aerei, per rinnovare i maniera profonda la propria flotta a corto medio raggio.



I numeri

Ma United ha deciso di non fermarsi qui. Secondo quanto riportato da Simpleflying, la compagnia ha deciso di investire anche negli aerei elettrici con un accordo con Heart Aerospace ES-19 per i suoi modelli da 19 posti da utilizzare già a partire dal 2022. Una scommessa dai numeri molto pesanti: 200 velivoli in totale da utilizzare per metà con il vettore partner Mesa e per metà nella propria flotta per i collegamenti a brevissima gittata.