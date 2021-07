United Airlines: l'estate 2022 sarà la miglior stagione di sempre

In attesa che le restrizioni internazionali tra il Vecchio Continente e Stati Uniti vengano meno, United Airlines punta al 2022, anno in cui il vettore crede in un pieno recupero sul mercato europeo.

Guardando ai trend del 2021, la compagnia aerea ha rilevato come, non appena una destinazione è stata riaperta, gli americani non hanno esitato a prenotare. Da ciò, ci si aspetta che avverrà lo stesso quando gli europei potranno viaggiare nuovamente verso gli Usa.



Le previsioni per questa estate parlano di un load factor sulla tratta atlantica intorno al 70%, -16% rispetto al 2019, dato che dovrebbe poi 'esplodere' tra 12 mesi. Come riporta simpleflying.com, United parla del 2022 come 'la miglior stagione di sempre'; il prossim anno alla flotta si aggiungeranno 30 aeromobili a fusoliera larga che porteranno a un inevitabile aumento della capacità.



Gaia Guarino