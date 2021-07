Green Pass, l’appello di A4E: “Regole comuni per evitare code negli aeroporti”

La mancanza di una strategia comune sull’utilizzo del Green Pass, potrebbe compromettere la ripresa del traffico aereo europeo, nonché arrecare disagi ai viaggiatori. Questo l’allarme lanciato nelle scorse ore da Airlines for Europe.

In una lettera inviata ieri ai capi di Stato dell’Ue, l’alleanza ha esortato i leader ad armonizzare gli standard e i protocolli di verifica Dcc, per evitare code negli aeroporti, sottolineando che, attualmente, ci sono almeno 10 approcci diversi all’utilizzo della certificazione verde.



Secondo l’associazione, riporta Travel Mole, questa frammentazione normativa, unita al mancato efficientamento dei controlli Dcc, non fa che aumentare i tempi medi di verifica al check-in, minacciando il pieno riavvio della stagione estiva. “Abbiamo bisogno - ha scritto A4E - che gli Stati membri attuino con urgenza questi strumenti in modo armonizzato ed efficace. Li consideriamo prerequisiti essenziali per viaggiare, per evitare lunghe code di passeggeri e tempi di attesa”.