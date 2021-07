Wizz Air: “Importante avere regole chiare per i voli”

Wizz Air saluta con favore il debutto del Green Pass, che ha esordito ieri. Ma ricorda anche la necessità di una regolamentazione omogenea per gli spostamenti.

“Wizz Air continuerà a sostenere qualsiasi iniziativa volta a semplificare l'insieme di regole nei paesi con numerosi requisiti di ingresso diversi - precisa il vettore in una nota -, ed è fiduciosa che misure allineate sosterranno la libera circolazione delle persone. È particolarmente importante per i nostri passeggeri avere condizioni chiare e univoche per i loro voli, quindi un pacchetto coordinato di misure come questo aiuterà a incoraggiare più persone ad andare in vacanza, visitare amici e parenti, fare viaggi di lavoro o tornare a casa senza preoccupazioni".



Il tema era stato sollevato nelle scorse ore anche da A4E, che aveva proprio sottolineato la necessità di norme il più possibile uguali tra i diversi Paesi.