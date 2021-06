Non è ancora entrato ufficialmente in vigore in Europa ma continua a far parlare di sé: il Green pass europeo, salutato come la panacea per i viaggi al di fuori dei confini nazionali, potrebbe presto essere rilasciato in Italia seguendo regole nuove.

La certificazione, che da giovedì 1 luglio sarà valida per viaggiare liberamente all’interno dell’Unione europea e in altri Paesi e che è necessaria anche per i bambini, potrebbe tenere conto delle varianti Delta e Delta+ del Covid-19.

Per tenere conto dell’affacciarsi delle varianti, che stanno interessando soprattutto Gran Bretagna e Portogallo, si potrebbe rendere necessario rimodulare le regole per concedere il Green pass, almeno secondo quanto dichiarato dal sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, intervenuto a ‘24Mattino’.

Rimodulare il Green pass

Con la variante Delta di Sars-CoV-2, come riportato dal Corriere della Sera, è pertanto possibile che si deva “rimodulare il Green pass dopo la prima dose di vaccino. Questo però lo lasciamo dire agli scienziati e aspetterei un paio di settimane. Ma se è vero che la protezione da questa variante c’è dopo due dosi di vaccino, è chiaro che, oltre a correre con le seconde dosi, dobbiamo rimodulare il Certificato verde. Al momento è prematuro dirlo. Aspetterei 14 giorni per l’analisi dei dati che arrivano del Regno Unito e per il controllo della prevalenza della variante Delta in Italia, attualmente vicina al 20%. Aspettiamo di capire di quanto sale in una settimana. E poi una riflessione su questo la farei” ha commentato Sileri.



Attesa per i dati

Il fatto di emettere il Green pass anche solo dopo una dose di vaccino non è stato un errore poiché – spiega ancora Sileri - “quando è stato formulato i dati mostravano che andava bene”. Il virus muta ed è necessario adattarsi. “Al momento - ha aggiunto - non serve una modifica del passaporto verde, ma va messa in cantiere. L’analisi dei dati ce lo dirà”.

Bisognerà modificarlo se si conferma l’efficacia del vaccino contro la variante Delta con la seconda dose. “A quel punto bisognerà introdurre un Green pass con una seconda dose fatta”.