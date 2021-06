Air Europa: indagine dell'Ue sull'acquisizione da parte di Iag

La Commissione europea ha aperto un’indagine approfondita per valutare la proposta di acquisizione di Air Europa da parte di Iag, in relazione alla normativa che regola le fusioni.

Il timore è che l’operazione possa ridurre la concorrenza nel mercato del trasporto aereo passeggeri sia sulle rotte nazionali spagnole, sia su quelle internazionali da e verso la Spagna. Ricordiamo che la holding Iag incorpora Iberia, Vueling, British Airways, Level e Aer Lingus.



“Valuteremo attentamente se l’operazione proposta influirà negativamente sulla concorrenza, portando eventualmente a prezzi più elevati e a una qualità ridotta per i viaggiatori - ha affermato Margrethe Vestager, vicepresidente esecutivo della Commissione Ue e responsabile della politica per la concorrenza -. Sebbene la situazione finanziaria di molte compagnie aeree sia ancora fragile, ci sono segnali che la domanda di servizi di trasporto aereo si stia riprendendo dalla crisi della pandemia. Ma è importante garantire che la ripresa del settore avvenga in un ambiente competitivo, preservando l’opportunità di scegliere per i viaggiatori”.



Un’altra preoccupazione sarebbe legata all’effetto del merger sulle altre compagnie, che, senza il traffico feeder di Air Europa, potrebbero decidere di interrompere i propri servizi verso destinazioni internazionali operate anche da Iag, riducendo così le opportunità di scelta per i viaggiatori. La Commissione Ue ha tempo sino al 5 novembre 2021 per prendere una decisione. S. P.